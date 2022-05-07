Кабмин до 24 августа определит размер тарифов на электроэнергию для населения

10:16 04 августа Киев, Украина

Ко Дню Независимости Украины власти озвучат новые тарифы на электроэнергию для населения, обещают, что резкого скачка цен не будет.

«От имени Президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще», – заявил пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров.

Сергей Никифоров отметил, что это принципиальная позиция Главы государства, ведь он понимает – есть слои населения, для которых и нынешние тарифы высоки и непосильны.



По словам пресс-секретаря Президента, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято на выездном заседании в Краматорске на прошлой неделе, правительство и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.

«СНБО на это выделил определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, увидим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим. Это то, на чем я хочу акцентировать», – сказал он.

Сергей Никифоров также добавил, что и Владимир Зеленский, и члены СНБО пристально следят за ситуацией на энергетическом рынке в контексте подготовки к отопительному сезону.