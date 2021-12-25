Кабинет Министров Украины сегодня в полночь закрыл границы для иностранцев

06:45 28 Август Киев, Украина

Кабинет Министров ввел ограничительные меры на въезд в Украину иностранцев, которые вступают в силу с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября.



Кроме того, в перечень иностранцев, которых ограничения не касаются, также внесены изменения.



В частности, пересекать границу страны могут иностранцы, которые являются родственниками первой линии граждан Украины, также имеют действующее разрешение на работу в Украине, а также те, которые приезжают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий.



Полный список людей, которым разрешен въезд в Украину, приведен ниже:



-являются родственниками первой линии;

-имеют разрешение на работу в Украине;

-направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

-прибывают в Украину с целью обучения;

-проходят военную службу на территории Украины;

-постоянно или временно проживают на территории Украины;

-признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;

-являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, -представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;

-являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;

-являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД;

-являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

-являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

-являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;

-прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами;

-являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

-являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

-прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.