Из-за Северного потока-2 украинскую ГТС ожидают "сложные годы"

11:03 16 июня Киев, Украина

Вполне очевидно, что из-за строительства Северного потока-2, смысла в котором нет, украинская газотранспортная система оказалась под угрозой. Как сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем интервью венгерскому изданию Ceenergy News, он считает, что украинскую газотранспортную систему ожидают несколько сложных лет.

"Следующие несколько лет будут достаточно сложными для газотранспортной системы Украины. Действующий транзитный договор с Газпромом предусматривает резервирование мощностей украинской ГТС до конца 2024 года. Много лет Россия пыталась - и не смогла дискредитировать Украину как надежного транзитера газа. Сейчас она пытается обойти Украину", - сказал Кулеба.

Он отметил, что до сих пор нет никакого объяснения, зачем вообще был нужен еще один газопровод. Кулеба заверил, что имеющиеся газотранспортные мощности "покрывали и полностью покрывают не только действующий спрос, но и экспортные возможности России".

"Рыночной потребности в Северном потоке-2 не было и нет, но есть четкие политические цели России: обесценить роль Украины в Европейском транзите газа и ослабить наше государство в ее решительном противодействии российской агрессии", - сказал Кулеба.

Ранее глава МИД назвал приемлемые для Киева условия запуска СП-2: деоккупация территорий и гарантия энергобезопасности.