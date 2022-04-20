Из-за непогоды в Украине обесточены более 800 населенных пунктов в 13 областях

10:09 21 июля Киев, Украина

Из-за ухудшения погодных условий населенные пункты в 13 областях остались без света, самая сложная ситуация в Полтавской области.
 
Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в среду, 21 июля.
"По состоянию на 7:00 утра из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях",-  говорится в сообщении
  • Полтавская – 194;
  • Кировоградская – 158;
  • Черкасская – 157;
  • Киевская – 121;
  • Днепропетровская – 38;
  • Хмельницкая – 37;
  • Одесская – 32;
  • Сумская – 28;
  • Николаевская – 24;
  • Черниговская – 19;
  • Черновицкая – 15;
  • Винницкая – 14;
  • Запорожская – 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.