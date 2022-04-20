Из-за непогоды в Украине обесточены более 800 населенных пунктов в 13 областях

10:09 21 июля Киев, Украина

Из-за ухудшения погодных условий населенные пункты в 13 областях остались без света, самая сложная ситуация в Полтавской области.

Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в среду, 21 июля.

"По состоянию на 7:00 утра из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях",- говорится в сообщении

Полтавская – 194;

Кировоградская – 158;

Черкасская – 157;

Киевская – 121;

Днепропетровская – 38;

Хмельницкая – 37;

Одесская – 32;

Сумская – 28;

Николаевская – 24;

Черниговская – 19;

Черновицкая – 15;

Винницкая – 14;

Запорожская – 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.