Из-за непогоды в Украине обесточены более 800 населенных пунктов в 13 областях

Из-за ухудшения погодных условий населенные пункты в 13 областях остались без света, самая сложная ситуация в Полтавской области.
Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в среду, 21 июля.
- Полтавская – 194;
- Кировоградская – 158;
- Черкасская – 157;
- Киевская – 121;
- Днепропетровская – 38;
- Хмельницкая – 37;
- Одесская – 32;
- Сумская – 28;
- Николаевская – 24;
- Черниговская – 19;
- Черновицкая – 15;
- Винницкая – 14;
- Запорожская – 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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