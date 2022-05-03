Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов во Львовской области

Сильные грозы с ливнями и градом приносят не только затопления, но и нарушают подачу электроэнергии в города и села. Как стало известно из утренней сводки ГСЧС от 1 августа, из-за сложных погодных условий без электроэнергии остались 62 населенных пункта в двух областях Украины.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, на этих выходных в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами, сообщал Укргидрометцентр. Осадки ожидаются в западных и восточных областях.
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