Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов во Львовской области

12:43 01 августа Киев, Украина

Сильные грозы с ливнями и градом приносят не только затопления, но и нарушают подачу электроэнергии в города и села. Как стало известно из утренней сводки ГСЧС от 1 августа, из-за сложных погодных условий без электроэнергии остались 62 населенных пункта в двух областях Украины.

"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пунктов в двух областях (Львовская – 60, Кировоградская – 2)", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на этих выходных в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами, сообщал Укргидрометцентр. Осадки ожидаются в западных и восточных областях.