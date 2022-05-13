Из-за непогоды обесточены 173 населенных пункта

08:37 11 декабря Киев, Украина

Шквальный ветер, мокрый снег с дождем и мороз привели к обрыву электропроводки в трех областях Украины, в результате чего обесточены 173 населенных пункта.



Об этом сообщает пресс-служба Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По состоянию на 7:00 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 173 населенных пункта в 3 областях, а именно: Киевская - 79, Житомирская - 58, Черновицкая - 36", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к в восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



Также сообщается, что 10 декабря в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре), с целью недопущения совершения ДТП и образования заторов, на время проведения обработки дорожного покрытия спецтехникой Службы автомобильных дорог, были введены временные ограничения движения крупногабаритного транспорта и автобусов на дорогах государственного значения в Житомирской, Киевской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях.



По состоянию на 7:00 11 декабря по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет.



Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 1 тыс. 183 работника и 808 единиц техники. Подразделениями ГСЧС проведена буксировка 13 единиц автотранспортных средств (оказана помощь 29 гражданам). От ГСЧС привлекалось 29 человек личного состава и 12 единиц техники.