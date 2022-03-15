Из-за гроз и порывов ветра в Украине 40 населенных пунктов обесточены

Синоптики предупреждали о шквальных порывах ветра во время гроз и ливней, которые не покидают территорию Украины. Был объявлен желтый уровень опасности. На сегодня, по сообщению пресс-службы ГСЧС, из-за непогоды без электроэнергии остались 40 населенных пунктов в трех областях Украины.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, накануне в Кировоградской области град образовал сугробы. Видео и фото последствий непогоды опубликовали в соцсетях.
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