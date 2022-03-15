Из-за гроз и порывов ветра в Украине 40 населенных пунктов обесточены

12:26 15 июня Киев, Украина

Синоптики предупреждали о шквальных порывах ветра во время гроз и ливней, которые не покидают территорию Украины. Был объявлен желтый уровень опасности. На сегодня, по сообщению пресс-службы ГСЧС, из-за непогоды без электроэнергии остались 40 населенных пунктов в трех областях Украины.

"По состоянию на 7:00 15 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Киевская - 27, Черновицкая - 9 и Кировоградская – 4", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, накануне в Кировоградской области град образовал сугробы. Видео и фото последствий непогоды опубликовали в соцсетях.