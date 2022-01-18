Изменены правила голосования на местных выборах 2020

07:29 07 Сентябрь Киев, Украина

Верховная Рада Украины внесла некоторые изменения в структуру проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года.



В частности, 5 октября, через месяц, будет определено, какой будет избирательная система в зависимости от количества избирателей.



Так, депутатов сельских поселковых и городских советов будут избирать: если более 10 тыс. избирателей – по пропорциональной системе с условно открытыми списками (выдвижение исключительно политическими партиями); менее 10 тыс. – по мажоритарке (самовыдвижение или выдвижение политическими партиями).



Кроме того, выборы сельских, поселковых и городских председателей будут проходить: при наличии более 75 тыс. избирателей – по мажоритарной системе абсолютного большинства (в два тура, если в первом никто не набрал более 50%); менее 75 тыс. – по мажоритарной системе относительного большинства (в один тур).