Иван Баканов: в органах власти выявлено больше всего коррупционных правонарушений

Сегодня, 28 сентября, Ирина Венедиктова провела совещание с руководителями СБУ. Ключевым вопросом совещания выступал отчет о проведенных спецслужбами Украины работах с начала 2020 года по сегодняшний день.
Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что СБУ достигла неплохих результатов.
Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что СБУ достигла неплохих результатов.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что с начала года было открыто 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, сообщено о подозрении 679 лицам, 104 человека осуждены и 143 должностных лица уволены со своих должностей. Он отметил, что именно в органах власти выявлено больше всего коррупционных правонарушений.
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