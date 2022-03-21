Иван Баканов: в органах власти выявлено больше всего коррупционных правонарушений

12:43 28 октября Киев, Украина





Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что СБУ достигла неплохих результатов. Сегодня, 28 сентября, Ирина Венедиктова провела совещание с руководителями СБУ . Ключевым вопросом совещания выступал отчет о проведенных спецслужбами Украины работах с начала 2020 года по сегодняшний день.Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что СБУ достигла неплохих результатов.

"С точки зрения разоблачения таких правонарушений у Службы безопасности Украины действительно есть динамика и результаты. Мы должны блокировать и разрушать целые коррупционные схемы. Победа в этой борьбе возможна только при комплексном подходе. Кроме этого надо сосредоточиться на возмещении убытков в этой категории дел", – сказала она.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что с начала года было открыто 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, сообщено о подозрении 679 лицам, 104 человека осуждены и 143 должностных лица уволены со своих должностей. Он отметил, что именно в органах власти выявлено больше всего коррупционных правонарушений.