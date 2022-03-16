Итогом переговоров Украина-Грузия стало увеличение товарооборота между странами

14:40 23 июня Киев, Украина

Текущий год должен стать переворотным в возобновлении торгово-экономических отношений между Украиной и Грузией, увеличение товарооборота только в этом году прогнозируется на 25%.



Об этом заявил сегодня по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили президент Украины Об этом заявил сегодня по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили президент Украины Владимир Зеленский

"Грузия для нас - важный торговый партнер. Я уверен, что вопреки пандемии коронавируса мы уже в этом году активизируем торгово-экономическое сотрудничество. Позитивной тенденцией станет увеличение товарооборота на 25%. Это будет одним из главных заданий совместной украино-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - отметил Зеленский.

По его словам, проведение очередного заседания по вопросам торгово-экономического сотрудничества запланировано на сентябрь текущего года.