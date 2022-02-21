Итоги второго дня боев в Нагорном Карабахе

В понедельник, 28 сентября интенсивные бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе были подкреплены использованием сторонами конфликта беспилотников, дальнобойной артиллерии и тяжелой бронетехники.
По данным властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), погибли 58 человек, тогда как еще около 200 раненых были переправлены в столицу Армении Ереван. Таким образом, за второй день противостояния погибли 27 военных НКР.
/>Азербайджанская сторона официально сообщила о гибели лишь девяти и ранения 32 гражданских лиц за два дня противостояния, передает агентство "Интерфакс-Азербайджан". Накануне власти страны говорили о пяти жетрвах среди гражданских.
О потерях среди военных Баку не сообщает уже второй день. Но учитывая обнародованные противоположной стороной видео- и фотоматериалы, на которых изображены тела погибших в военной форме, которую носят азербайджанские военные, и подбитую бронетехнику, вооруженные силы Азербайджана, очевидно, также понесли серьезные потери среди личного состава.
Как утверждает Баку, азербайджанским военным во второй день боев удалось занять новые высоты и уничтожить еще несколько единиц боевой техники противника. В свою очередь в Ереване уверяют, что все попытки наступления вооруженных сил Азербайджана успешно прекращены.
Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН только что говорил с президентом Азербайджана, вскоре поговорит с премьер-министром Армении", — сказал он в понедельник журналистам, цитирует агентство "Интерфакс".
По словам Дюжаррика, Гутерриш во время разговора с Алиевым призвал к немедленному прекращению огня, восстановлению содержательных переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы, а также к немедленному возвращению наблюдателей ОБСЕ в регион. "И премьер-министру Армении мы скажем абсолютно то же самое", — добавил Дюжаррик.
Ранее с призывами прекратить боевые действия выступили ЕС, Германия, США и другие страны. Отличается только позиция Турции, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить любую помощь Азербайджану в связи с боями в Нагорном Карабахе, а Армению назвал главной угрозой миру и стабильности в регионе.
По данным властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), погибли 58 человек, тогда как еще около 200 раненых были переправлены в столицу Армении Ереван. Таким образом, за второй день противостояния погибли 27 военных НКР.
/>Азербайджанская сторона официально сообщила о гибели лишь девяти и ранения 32 гражданских лиц за два дня противостояния, передает агентство "Интерфакс-Азербайджан". Накануне власти страны говорили о пяти жетрвах среди гражданских.
О потерях среди военных Баку не сообщает уже второй день. Но учитывая обнародованные противоположной стороной видео- и фотоматериалы, на которых изображены тела погибших в военной форме, которую носят азербайджанские военные, и подбитую бронетехнику, вооруженные силы Азербайджана, очевидно, также понесли серьезные потери среди личного состава.
Как утверждает Баку, азербайджанским военным во второй день боев удалось занять новые высоты и уничтожить еще несколько единиц боевой техники противника. В свою очередь в Ереване уверяют, что все попытки наступления вооруженных сил Азербайджана успешно прекращены.
Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН только что говорил с президентом Азербайджана, вскоре поговорит с премьер-министром Армении", — сказал он в понедельник журналистам, цитирует агентство "Интерфакс".
По словам Дюжаррика, Гутерриш во время разговора с Алиевым призвал к немедленному прекращению огня, восстановлению содержательных переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы, а также к немедленному возвращению наблюдателей ОБСЕ в регион. "И премьер-министру Армении мы скажем абсолютно то же самое", — добавил Дюжаррик.
Ранее с призывами прекратить боевые действия выступили ЕС, Германия, США и другие страны. Отличается только позиция Турции, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить любую помощь Азербайджану в связи с боями в Нагорном Карабахе, а Армению назвал главной угрозой миру и стабильности в регионе.
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