Итоги встречи Зеленского с эмиром Катара

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, стороны подписали ряд важных документов и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Также обсуждались инвестиции в Украину и поставки продовольствия в Катар, сообщает пресс-служба Офиса президента, 5 апреля.
Во время встречи речь также шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов. Зеленский выразил надежду, что катарские компании присоединятся к проектам Большого строительства уже в этом году.
Собеседники обозначили приоритетные направления взаимодействия между Украиной и Катаром, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, авиационной, военно-технической сфере и сфере безопасности.
Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем украинско-катарских отношений, основанных на принципах доверия, взаимоуважения и партнерства.
Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время.
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