Итоги встречи Зеленского с эмиром Катара

15:15 05 Апрель Киев, Украина

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с эмиром Катар а Тамимом бин Хамадом Аль Тани, стороны подписали ряд важных документов и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.



Также обсуждались инвестиции в Украину и поставки продовольствия в Катар, сообщает пресс-служба Офиса президента, 5 апреля.

"Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", - подчеркнул он.

Во время встречи речь также шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов. Зеленский выразил надежду, что катарские компании присоединятся к проектам Большого строительства уже в этом году.

"Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов. В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Собеседники обозначили приоритетные направления взаимодействия между Украиной и Катаром, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, авиационной, военно-технической сфере и сфере безопасности.



Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем украинско-катарских отношений, основанных на принципах доверия, взаимоуважения и партнерства.

Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время.