Итоги визита Зеленского и послов западных стран на Донбасс

15:44 12 февраля Киев, Украина

Вчера,11 февраля во время рабочей поездки на class="word">Донбасс президент Украины с послами западных стран посетил зону проведения ООС

Данный визит на Донбасс был необходим для понимания того, что в реальности происходит в зоне конфликта, какие последствия имеет война, отметил Зеленский, объясняя столь расширенный состав делегации, которую он взял с собой. Он рассказал, что вместе с представителями стран-партнёров Украины он ознакомился с общей ситуацией происходящего сейчас на линии разграничения, а также проинспектировал условия жизни и несения службы украинских военнослужащих.

Вместе с послами Этьеном Понсеном (Франция), Анкой Фельдгузен (Германия), Мелиндой Симмонс (Великобритания), Кристиной Квин (США), Ларисой Галадза (Канада) и Тобиасом Тибергом (Швеция) президент Украины пообщался с бойцами ВСУ и командованием операции ООС, которые рассказали о выполнении Минских договорённостей, и о провокациях, которые устраивают пророссийские боевики во время режима тишины.

Как сообщили в ОПУ, глава нашего государства попытался лично объяснить военным, почему очень важно сохранять режим прекращения огня, несмотря на попытки противника вновь навязать открытое противостояние.
фото: Зеленский на Донбассе
Во время визита Зеленский обратил внимание иностранных представителей на то, что на Донбассе боевики с временно неконтролируемых Украиной территорий продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских войск. В основном, отметил он, действуют спецгруппы снайперов, в состав которых входят "подготовленные убийцы-наёмники".
 
После приезда в Киев президент отметил, что поездка на Донбасс была очень важна для формирования мнения о ситуации в нашей стране у зарубежных партнёров. Говорить о войне, сидя в комфортных тёплых кабинетах – неправильно и не результативно, отметил он и призвал представителей ряда других стран лично побывать в зоне конфликта, развязанного Россией, чтобы понять, насколько всё серьёзно и требует общих усилий для восстановления мира.
фото: военные почтили память погибших на Донбассе
Он озвучил количество потерь, которые понесла украинская армия с января 2018 года по декабрь 2020-го. За это время, сказал Зеленский, защищая Украину на Донбассе было убито 271 военнослужащих, 1644 бойца получили серьёзные ранения. Во время визита в зону конфликта представители стран-участниц G-7 вместе с главой нашего государства почтили память тех ребят, которые пали в боях и возложили цветы к Монументу, построенному в память о военнослужащих, погибших во время освобождения Авдеевки.