Итоги визита Зеленского и послов западных стран на Донбасс

15:44 12 февраля Киев, Украина

Вчера , 11 февраля во время рабочей поездки на class="word">Донбасс президент Украины с послами западных стран посетил зону проведения ООС



Данный визит на Донбасс был необходим для понимания того, что в реальности происходит в зоне конфликта, какие последствия имеет война, отметил



Вместе с послами Этьеном Понсеном (Франция), Анкой Фельдгузен (Германия), Мелиндой Симмонс (Великобритания), Кристиной Квин (США), Ларисой Галадза (Канада) и Тобиасом Тибергом (Швеция) президент Украины пообщался с бойцами ВСУ и командованием операции ООС, которые рассказали о выполнении Минских договорённостей, и о провокациях, которые устраивают пророссийские боевики во время режима тишины.



Данный визит на Донбасс был необходим для понимания того, что в реальности происходит в зоне конфликта, какие последствия имеет война, отметил Зеленский , объясняя столь расширенный состав делегации, которую он взял с собой. Он рассказал, что вместе с представителями стран-партнёров Украины он ознакомился с общей ситуацией происходящего сейчас на линии разграничения, а также проинспектировал условия жизни и несения службы украинских военнослужащих.Вместе с послами Этьеном Понсеном (Франция), Анкой Фельдгузен (Германия), Мелиндой Симмонс (Великобритания), Кристиной Квин (США), Ларисой Галадза (Канада) и Тобиасом Тибергом (Швеция) президент Украины пообщался с бойцами ВСУ и командованием операции ООС, которые рассказали о выполнении Минских договорённостей, и о провокациях, которые устраивают пророссийские боевики во время режима тишины.

Как сообщили в ОПУ, глава нашего государства попытался лично объяснить военным, почему очень важно сохранять режим прекращения огня, несмотря на попытки противника вновь навязать открытое противостояние.

Во время визита Зеленский обратил внимание иностранных представителей на то, что на Донбассе боевики с временно неконтролируемых Украиной территорий продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских войск. В основном, отметил он, действуют спецгруппы снайперов, в состав которых входят "подготовленные убийцы-наёмники".

После приезда в Киев президент отметил, что поездка на Донбасс была очень важна для формирования мнения о ситуации в нашей стране у зарубежных партнёров. Говорить о войне, сидя в комфортных тёплых кабинетах – неправильно и не результативно, отметил он и призвал представителей ряда других стран лично побывать в зоне конфликта, развязанного Россией, чтобы понять, насколько всё серьёзно и требует общих усилий для восстановления мира.

Он озвучил количество потерь, которые понесла украинская армия с января 2018 года по декабрь 2020-го. За это время, сказал Зеленский, защищая Украину на Донбассе было убито 271 военнослужащих, 1644 бойца получили серьёзные ранения. Во время визита в зону конфликта представители стран-участниц G-7 вместе с главой нашего государства почтили память тех ребят, которые пали в боях и возложили цветы к Монументу, построенному в память о военнослужащих, погибших во время освобождения Авдеевки.