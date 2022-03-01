Итоги саммита Украина-ЕС

09:56 07 Октябрь Киев, Украина





Однако это не помешало саммиту стать успешным. Украинская делегация привезла в Киев шесть соглашений на 390 млн евро, которые касаются модернизации "Укрпочты", изменений климата, развития гражданского общества и поддержки украинских регионов. Также в Брюсселе заверили, что нашему безвизу ничего не угрожает и его работа будет возобновлена после пандемии. Но самое главное — ЕС готов помочь Киеву получить вакцину от COVID-19 и обсуждать сотрудничество о ее будущем производстве в Украине. 6 октября, в Брюсселе состоялся 22-й саммит Украина-ЕС. По причине мировой пандемии коронавируса саммит дважды переносили. За день до саммита, 5 октября, была вынуждена уйти на карантин и руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На встрече с Владимиром Зеленским ее заменил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Однако это не помешало саммиту стать успешным. Украинская делегация привезла в Киев шесть соглашений на 390 млн евро, которые касаются модернизации "Укрпочты", изменений климата, развития гражданского общества и поддержки украинских регионов. Также в Брюсселе заверили, что нашему безвизу ничего не угрожает и его работа будет возобновлена после пандемии. Но самое главное — ЕС готов помочь Киеву получить вакцину от COVID-19 и обсуждать сотрудничество о ее будущем производстве в Украине.

Несмотря на негативные ожидания и письмо депутатов Европарламента руководителю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с предупреждением отменить безвиз для некоторых украинских политиков за сворачивание реформ, результаты саммита для Украины оказались положительными. Руководители ЕС не стали сильно ругать Украину за хаос в работе антикоррупционных органов — Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Однако в совместном заявлении по итогам саммита все же вспомнили о необходимости ускорить судебную реформу и борьбу с коррупцией.



Именно от этого зависит получение Украиной 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи, которую ЕС одобрил еще в апреле.



Жозеп Боррель не стал отказываться от своих слов, что "ЕС — это не банкомат" (эта фраза была в его блоге, опубликованном 23 сентября по итогам визита в Киев), отметив, что Брюссель не остановит финансовую помощь Украине, но только в обмен на реформы .



"Помощь ЕС Украине, которая обусловлена проведением реформ, не является безусловной, мы не действуем из соображений благотворительности", — заявил Жозеп Боррель, добавив, что аналогичные требования стоят и перед странами-членами ЕС.



Перспектива членства

Очень хорошо, что в итоговом заявлении нашлось место "признанию европейских стремлений и европейского выбора Украины", как это и записано в Соглашении об ассоциации. Однако о перспективе членства Украины в совместных декларациях, заявлениях или коммюнике ЕС даже не хочет слышать. Ни для кого не секрет, что консенсуса среди стран-членов Евросоюза относительно перспективы членства Украины нет. Поэтому, мол, зачем же раздувать огонь, если лучше сосредоточиться на имплементации Соглашения об ассоциации. Тем более, Украина взялась за просмотр его торговой части. Согласился на это и ЕС.



Несмотря на это хороший тон накануне саммита задал Владимир Зеленский. В интервью изданию Politico он заявил: "Мы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС". А уже во время самого саммита Зеленский сказал лидерам блока, что Украина таки будет членом ЕС.



"Когда президент Владимир Зеленский выступал со вступительным словом, сказал одну очень простую фразу президенту Европейского Совета и высокому представителю по вопросам внешней политики ЕС: "Украина — это будущий член ЕС". И сегодня президент был очень четким и предметным по поводу наших ожиданий, на что мы готовы идти, чтобы эта фраза уже звучала не в будущем времени, а в настоящем", — подчеркнул глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Открытое небо и промышленный безвиз "Когда президент Владимир Зеленский выступал со вступительным словом, сказал одну очень простую фразу президенту Европейского Совета и высокому представителю по вопросам внешней политики ЕС: "Украина — это будущий член ЕС". И сегодня президент был очень четким и предметным по поводу наших ожиданий, на что мы готовы идти, чтобы эта фраза уже звучала не в будущем времени, а в настоящем", — подчеркнул глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Самым большим прорывом этого саммита должно стать подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве. Уже давно стороны готовы завизировать документ. Однако из-за спора между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта "Гибралтар", даже несмотря на "развод" Лондона и Брюсселя после Brexit, заключение Соглашения отложили.



Но не надолго. По словам Владимира Зеленского, "открытое небо" подпишут в начале следующего года, потому что 1 января 2021 года заканчивается переходный период выхода Британии из ЕС. А это значит еще больше лоукостов в Украине и еще более низкие цены на авиабилеты.



Что касается Соглашения ACAA — промышленного безвиза — уже начала работу экспертная миссия ЕС, которая должна оценить законодательство и готовность Украины к его подписанию. Затем Евросоюз даст рекомендации, как и что улучшить. Только после этого можно говорить о подписании Соглашения, которое даст украинскому товаропроизводителю возможность свободно реализовывать свою продукцию на рынке ЕС.



