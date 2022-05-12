Итоги рабочей поездки Дмитрия Кулебы в Молдову

Завершился рабочий визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Молдову, министр провел ряд встреч и обсудил дальнейшие пути развития сотрудничества между странами.
В ходе визита Дмитрий Кулеба встретился с избранным Президентом Молдовы Майей Санду, провел переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем, вице-премьер-министром - министром финансов Молдовы Сергеем Пушкуца, председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаный.
В ходе визита Дмитрий Кулеба встретился с избранным Президентом Молдовы Майей Санду, провел переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем, вице-премьер-министром - министром финансов Молдовы Сергеем Пушкуца, председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаный.
Об этом сообщает МИД Украины, 11 декабря.
Дмитрий Кулеба поздравил Майю Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени Президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Майя Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента.
Дмитрий Кулеба выразил благодарность Майе Санду за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации РФ украинского Крыма, поддержки территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
Министр также предложил новоизбранному Президенту Молдовы принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформе.
В ходе переговоров Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой уделили особое внимание вопросам региональной безопасности, в частности урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе и урегулированию приднестровского конфликта.
Министры отдельно договорились провести двусторонние консультации по вопросам европейской интеграции и с целью продвижения соответствующих совместных инициатив Украины и Молдовы.
На встрече с вице-премьер-министром - министром финансов Молдовы Сергеем Пушкуца стороны обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны договорились как можно быстрее восстановить работу двусторонней межправительственной комиссии. Министр обратился с просьбой к молдовской стороне способствовать решению проблем, с которыми сталкиваются украинские компании при работе в Молдове.
Дмитрий Кулеба также встретился со спикером молдовского парламента Зинаидой Гречаной. Собеседники согласились с необходимостью восстановления межпарламентского диалога между Украиной и Молдовой. Спикер также проинформировала министра о перспективах развития внутриполитической ситуации в Молдове.
Министр подчеркнул, что интересам Украины и всего региона отвечает стабильная, европейская и процветающая Молдова, в которой господствуют демократические принципы и верховенство права.
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