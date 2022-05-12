Итоги рабочей поездки Дмитрия Кулебы в Молдову

15:56 11 декабря Киев, Украина





В ходе визита Дмитрий



Завершился рабочий визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Молдову, министр провел ряд встреч и обсудил дальнейшие пути развития сотрудничества между странами.В ходе визита Дмитрий Кулеба встретился с избранным Президентом Молдовы Майей Санду , провел переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем, вице-премьер-министром - министром финансов Молдовы Сергеем Пушкуца, председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаный.

Об этом сообщает МИД Украины, 11 декабря.

Дмитрий Кулеба поздравил Майю Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени Президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Майя Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента.

«Украина приветствует успешное проведение свободных и демократических президентских выборов в Молдове, которые четко подтвердили европейский выбор молдовского народа. Мы готовы открыть качественно новую страницу в украинском-молдовских отношениях», - заявил министр.

Дмитрий Кулеба выразил благодарность Майе Санду за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации РФ украинского Крыма, поддержки территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Министр также предложил новоизбранному Президенту Молдовы принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформе.

«Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья», - подчеркнул министр.

В ходе переговоров Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой уделили особое внимание вопросам региональной безопасности, в частности урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе и урегулированию приднестровского конфликта.

«Пришло время взяться за решение хронических проблем в наших двусторонних отношениях и начать реализацию амбициозных совместных проектов в сфере торговли, инфраструктуры, туризма», - отметил Дмитрий Кулеба.

Министры отдельно договорились провести двусторонние консультации по вопросам европейской интеграции и с целью продвижения соответствующих совместных инициатив Украины и Молдовы.

На встрече с вице-премьер-министром - министром финансов Молдовы Сергеем Пушкуца стороны обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны договорились как можно быстрее восстановить работу двусторонней межправительственной комиссии. Министр обратился с просьбой к молдовской стороне способствовать решению проблем, с которыми сталкиваются украинские компании при работе в Молдове.



Дмитрий Кулеба также встретился со спикером молдовского парламента Зинаидой Гречаной. Собеседники согласились с необходимостью восстановления межпарламентского диалога между Украиной и Молдовой. Спикер также проинформировала министра о перспективах развития внутриполитической ситуации в Молдове.

Министр подчеркнул, что интересам Украины и всего региона отвечает стабильная, европейская и процветающая Молдова, в которой господствуют демократические принципы и верховенство права.