Италия закрыла въезд 13 странам

06:26 10 Июль Киев, Украина

Власти Италии из-за опасности распространения коронавируса временно запретили въезд в страну из 13 государств, не входящих в Европейский союз. Италия также прекратила прямое и непрямое авиасообщение с этими странами.

Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает пресс-служба ведомства.

"В мире пандемия находится в самой острой фазе. Мы не можем аннулировать жертвы, принесенные итальянцами в эти месяцы", - сказал он, подписывая документ.

Запрет въезда, в том числе транзитного, касается людей, которые в последние 14 дней посещали Армению, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Боснию и Герцеговину, Чили, Кувейт, Северную Македонию, Молдавию, Оман, Панаму, Перу, а также Доминиканскую Республику.

Эти страны также отсутствуют в так называемом зеленом списке ЕС.