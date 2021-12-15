Историческое событие: В Украину впервые прибыл президент Швейцарии

05:42 21 Июль Киев, Украина

Посольства Швейцарии в Украине сообщает. В первые за всю историю независимой Украины в страну с официальным визитом прибыл президент Швейцарии.Цель визита – решение вопросов о дальнейшем развитии отношений между странами.

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга прибыла в Киев. Визит продлится с 20 по 23 июля. Глава украинского государства Владимир Зеленский впервые с начала карантина примет президента другой страны.

"Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга приземлилась в Киеве. Украина тепло ее приветствует", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении посольства Украины в Швейцарии в Facebook, целью двусторонних переговоров является содействие дальнейшему развитию контактов между лидерами Украины и Швейцарии и углублению политического диалога на всех уровнях.

"Пребывание в Киеве Симонетты Соммаруги сегодня начнется с культурной программы, во время которой речь пойдет о современном искусстве и прекрасной музыке, которую так любит госпожа президент", - добавили в посольстве.

Позже стало известно, что в Киеве после прибытия она посетила фонд Bereznitsky Art Foundation.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии во время своего визита в нашу страну первым делом проведет переговоры с Зеленским один на один, а потом в составе делегаций. Стороны планируют обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинского-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

Важным моментом этого визита станет совместная поездка Соммаруги и Зеленского на Донбасс, чтобы ознакомить ее с ситуаций на фронте, политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.