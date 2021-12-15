Историческое событие: В Украину впервые прибыл президент Швейцарии

Посольства Швейцарии в Украине сообщает. В первые за всю историю независимой Украины в страну с официальным визитом прибыл президент Швейцарии.Цель визита – решение вопросов о дальнейшем развитии отношений между странами.
Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга прибыла в Киев. Визит продлится с 20 по 23 июля. Глава украинского государства Владимир Зеленский впервые с начала карантина примет президента другой страны.
Как отмечается в сообщении посольства Украины в Швейцарии в Facebook, целью двусторонних переговоров является содействие дальнейшему развитию контактов между лидерами Украины и Швейцарии и углублению политического диалога на всех уровнях.
Позже стало известно, что в Киеве после прибытия она посетила фонд Bereznitsky Art Foundation.
Ранее сообщалось, что президент Швейцарии во время своего визита в нашу страну первым делом проведет переговоры с Зеленским один на один, а потом в составе делегаций. Стороны планируют обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинского-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.
Важным моментом этого визита станет совместная поездка Соммаруги и Зеленского на Донбасс, чтобы ознакомить ее с ситуаций на фронте, политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
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