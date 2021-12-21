Ирина Верещук вызывает на бой Виталия Кличко

09:39 17 Июль Киев, Украина

Жители столицы и всей Украины ожидают ответа Виталия Кличко, на вызов, брошенный ему кандидатом от партии «Слуга народа» Ириной Верещук. Немногим ранее стало известно о ее решении баллотироваться в мэры Киева.

Пресс-служба Офиса Президента сообщила о том, что Владимир Зеленский поддерживает проведение дебатов между кандидатами.

Вот что сказал президент по этому поводу: «Мне кажется, что это очень важно. Именно в направлении профессиональных дебатов, с точки зрения градостроительства, инфраструктуры, ЖКХ, денег, мне кажется, это будет очень интересно - увидеть ответы в серьезных дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук».

Напомним! Согласно Решению Верховной Рады, принятому 15 июля 2020 года, местные выборы назначены на 25 октября текущего года.

Уже 16 июля стало известно, что от «Слуги народа» будет баллотироваться Ирина Верещук: на праймериз она победила Николая Тищенко, Александра Дубинского, Александра Качуру и Дмитрия Гурина.