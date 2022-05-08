Ирина Венедиктова поделилась успехами в борьбе с коррупцией

Сегодня - Международный день борьбы с коррупцией. Ирина Венедиктова приурочила к этой дате пост, размещенный в соцсетях, о достижениях правоохранительных органов в этой области.
В частности, правоохранители разоблачают в среднем 44 коррупционных правонарушения в день. Всего за восемь месяцев правоохранители разоблачили 7748 таких преступлений.
"Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% возросло количество лиц, которым сообщено о подозрении в коррупции. С марта по ноябрь - 2374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1606", - пишет Венедиктова.
В то же время на 40% увеличилось количество направленных в суд уголовных производств с обвинительными актами - 1764 против 1291 за аналогичный период прошлого года. Более чем на 10% увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений - 2937 человек. В частности, 923 работника правоохранительных органов и 165 депутатов всех уровней.
Кроме того, за восемь месяцев к уголовной ответственности привлечен 21 прокурор, большинство из них за совершение уголовных коррупционных правонарушений.
За этот же период осуждены за коррупцию 408 человек.
"Этот результат увеличился только на 10% и нам надо системно работать, в частности над законодательством, чтобы судебное разбирательство не затягивался", - пояснила генпрокурор.
При этом в более чем восемь раз увеличилась сумма установленных убытков государству - почти 278 млн гривен, тогда как в прошлом году было 34 млн грн, и на 40% - сумма возмещенных. В 17 раз выросла сумма предъявленных исков с целью обеспечения возмещения убытков - с 14 млн грн до почти 237 млн гривен и на 90% - арестованного имущества, что составляет почти 63 млн гривен.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии