Иран затягивает выполнение договоренностей

18:39 13 ноября Киев, Украина

Еще 21 октября завершились переговоры по авиакатастрофе самолета МАУ над Тегераном, по договоренностям Украина должна была получить документацию с информацией о расследовании уголовного производства в Иране

На сегодня ни одно украинское ведомство не получило ни одного из обещанных документов с момента последнего раунда переговоров с Ираном. Это может повлиять на дату проведения следующего раунда переговоров, сообщил заместитель министра МИД Евгений Енин.

"По состоянию на сегодня, как говорится, "счет на табло" заключается в том, что ни один из обещанных нам документов до сих пор в Украину не дошел. Возможно, они не готовы. Возможно, они в стадии перевода. Но то, что мы видим сегодня - ни одно ведомство не получило ни одного документа с момента последнего раунда переговоров. И, безусловно, мы будем добиваться от иранской стороны выполнения тех договоренностей, которые мы в результате достаточно непростого диалога, договорились получить. Без этого, дальнейший переговорный процесс не имеет смысла", - сказал Енин.

По его словам, в случае, если иранская сторона будет говорить, в таком случае Украина рассчитывает на искренность, откровенность.

"Мы четко сказали, что не променяем правду ни за какие деньги, и наше общество будет требовать знать эту правду. Мы от этого не отступимся и надеемся, что иранская сторона все же продемонстрирует политическую волю и начнет делиться столь необходимой для всех украинцев и граждан государств, жители которых пострадали в результате трагедии, информацией", - подчеркнул дипломат.

На вопрос о том, повлияет ли отсутствие обещанной Ираном информации на дату проведения третьего раунда переговоров, который запланирован на декабрь, Енин заявил, что "не хотел делать каких-то категорических заявлений".