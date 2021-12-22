Иран готов на переговоры с Украиной

11:21 23 Август Киев, Украина

Авиакатастрофа украинского самолета случилась 8 января после вылета из Тегерана. Погибло 176 человек включая пассажиров и команду борта. Только недавно Глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане сделал заявление о том, что Иран готов выйти с Украиной на переговоры. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Зангане рассказал, что заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд провел встречи с представителями Украины из различных секторов по вопросам, связанным с крушением самолета "Международных авиалиний Украины", в том числе и о компенсации.

Он подчеркнул, что Иран принял на себя ответственность за крушение и готов разговаривать о компенсации, причем следующая встреча запланирована в Тегеране в октябре.

"Несомненно то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации", – заявил Зангане.

Ранее в Иране заявили, что отказываются выплачивать компенсацию МАУ за сбитый вблизи Тегерана самолет, заявив, что он застрахован европейскими компаниями, а не иранскими, поэтому компенсации должны выплачивать они. При этом уточнили, это касается только самолета, а не потенциальной компенсации семьям жертв.