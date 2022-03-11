Инвесторы банка Аркада перекрыли центр Киева

Сейчас на улицах Киева проходят массовые акции протеста. Инвесторы жилых комплексов банка Аркада - ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах - вышли на акцию протеста, требуя от властей возобновить строительство их долгостроев.
Протестующие анонсировали полное перекрытие улицы Крещатик до 20:00.
В конце августа НБУ признал неплатежеспособным банк Аркада - один из крупнейших застройщиков Киева. Тогда НВ рассказывал, что около 13 тысяч инвесторов рискуют остаться без квартир.
Однако в Нацбанке подчеркнули, что банкротство Аркады не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК Эврика, ЖК Патриотика и ЖК Патриотика на озерах, поскольку надзор за деятельностью застройщиков не входит в компетенцию центробанка.
Протестующие анонсировали полное перекрытие улицы Крещатик до 20:00.
В конце августа НБУ признал неплатежеспособным банк Аркада - один из крупнейших застройщиков Киева. Тогда НВ рассказывал, что около 13 тысяч инвесторов рискуют остаться без квартир.
Однако в Нацбанке подчеркнули, что банкротство Аркады не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК Эврика, ЖК Патриотика и ЖК Патриотика на озерах, поскольку надзор за деятельностью застройщиков не входит в компетенцию центробанка.
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