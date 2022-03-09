Интрига ко дню выборов. Пять вопросов от Владимира Зеленского

12:01 13 Октябрь Киев, Украина

Сегодня Владимир Зеленский через видеообращение к гражданам, анонсировал о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах.



"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал Зеленский.

Сами вопросы он пообещал озвучить позже.



Зеленский отметил, что сейчас Верховная Рада готовится закрепить такой "важный механизм" как народовластие на законодательном уровне.