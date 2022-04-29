«Иностранные делегации» на Большом Крестном ходу – часть гибридной агрессии РФ

11:31 27 июля Киев, Украина

27 июля Украинская православная церковь, полностью подконтрольная Кремлю, запланировала проведение многотысячного Большого Крестного хода, посвященного 1033-летию Крещения Руси.



Для привлечения верующих привезли Почаевскую, Святогорскую, Зимненскую и Касперовскую иконы Божьей Матери, а также мощи князя Владимира.



Более того, в мероприятии примут участие представители «иностранных делегаций»: Антиохийского и Сербского патриархатов, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, а также т.н. группы паломников из Черногории и Грузии, что подтверждает факт возможности подготовки в Украине «черногорского сценария» (дестабилизация ситуации на религиозной почве).



Существует вероятность, что пророссийские делегации приглашены не только для организации провокаций, но и как «свидетели» якобы применения силы против «мирных» прихожан, которые смогут еще долгое время распространять антиукраинские месседжи о якобы существующей «нестабильной ситуации» в Украине.



Учитывая запланированный визит Вселенского Патриарха Варфоломея I в Украину ко Дню Независимости и обвинения главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес Варфоломея о «разрушении единства», эти дни будут напряжёнными и непростыми.