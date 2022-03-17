Иностранцев без COVID-страховки не пустят в Украину, но есть исключения

07:55 18 июня Киев, Украина

Изменения правил въезда в Украину для иностранцев связаны с переходом страны в "зеленую" зону эпидопасности.

Новые нормы вступили в силу 17 июня, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.





Право на въезд без страховки получили: Обязательный полис (свидетельство, сертификат) страхования должна выдать страховая компания, зарегистрированная в Украине , или же иностранная, но которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории нашей страны.Право на въезд без страховки получили:

иностранцы или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;





лица, признанные беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите;





работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;





военнослужащие государств-членов НАТО и программы Альянса "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.

Тесты остались обязательными для некоторых категорий. Так, в Украину не смогут попасть иностранцы и лица без гражданства, у которых нет отрицательного результата ПЦР-тестирования или же экспресс-теста на определение антигена



Исключения из этой нормы совпадают с категориями лиц, которым не нужна COVID-страховка, однако тесты также не будут требовать у иностранцев и лиц без гражданства, не достигших 12 лет.



Страховка обязательна и для пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Крыма.



Не подпадают под это требование: остались обязательными для некоторых категорий. Так, в Украину не смогут попасть иностранцы и лица без гражданства, у которых нет отрицательного результата ПЦР-тестирования или же экспресс-теста на определение антигена COVID -19. Исследования нужно провести не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы. Вместо теста можно предъявить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.Исключения из этой нормы совпадают с категориями лиц, которым не нужна COVID-страховка, однако тесты также не будут требовать у иностранцев и лиц без гражданства, не достигших 12 лет.Страховка обязательна и для пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Крыма.Не подпадают под это требование:

иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;





работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.