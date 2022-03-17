Иностранцев без COVID-страховки не пустят в Украину, но есть исключения

Изменения правил въезда в Украину для иностранцев связаны с переходом страны в "зеленую" зону эпидопасности.
Новые нормы вступили в силу 17 июня, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.
Обязательный полис (свидетельство, сертификат) страхования должна выдать страховая компания, зарегистрированная в Украине, или же иностранная, но которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории нашей страны.
Право на въезд без страховки получили:
Право на въезд без страховки получили:
- иностранцы или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;
- лица, признанные беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите;
- работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
- военнослужащие государств-членов НАТО и программы Альянса "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины.
Тесты остались обязательными для некоторых категорий. Так, в Украину не смогут попасть иностранцы и лица без гражданства, у которых нет отрицательного результата ПЦР-тестирования или же экспресс-теста на определение антигена COVID-19. Исследования нужно провести не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы. Вместо теста можно предъявить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.
Исключения из этой нормы совпадают с категориями лиц, которым не нужна COVID-страховка, однако тесты также не будут требовать у иностранцев и лиц без гражданства, не достигших 12 лет.
Страховка обязательна и для пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Крыма.
Не подпадают под это требование:
Исключения из этой нормы совпадают с категориями лиц, которым не нужна COVID-страховка, однако тесты также не будут требовать у иностранцев и лиц без гражданства, не достигших 12 лет.
Страховка обязательна и для пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Крыма.
Не подпадают под это требование:
- иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;
- работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.
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