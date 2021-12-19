Информацию о "ЧВК Семенченко" сдал один из ее бывших членов

Следствие получило информацию о незаконной частной военной компании(ЧВК), в организации которой подозревается экс-нардеп Семенченко и агента НАБУ Шевченко, от одного из ее бывших участников Вадима Боровика.
Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева от 5 марта 2021 года.
Отмечается, что изначально бывшему АТОвцу Боровику сообщили о подозрении, что он с июля 2018 года по конец ноября 2019 года являлся членом незаконной частной военной компании и по своей инициативе принимал участие в ее деятельности. Однако позже он вышел из состава ЧВК и сообщил о существовании компании органам госвласти, написав заявление об этом в январе 2021.
Боровик рассказал об обстоятельствах создания и функционирования незаконных вооруженных формирований Донкорп Украина и Donbass Battalion corporation, а также о лицах, которые были в этом задействованы – в том числе, "из состава активных участников указанного формирования".
Суд признал, что своими действиями Боровик помог прекратить незаконную деятельность и установить "круг лиц, причастных к этой деятельности", и поэтому освободил его от уголовной ответственности.
Фамилия Боровика мелькала также в расследовании одного из украинских изданий. По словам журналистов, следствием было установлено, что в состав "ЧВК Семенченко" входило 150 человек, в том числе и Боровик, который лично давал показания против экс-нардепа Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко.
Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева от 5 марта 2021 года.
Отмечается, что изначально бывшему АТОвцу Боровику сообщили о подозрении, что он с июля 2018 года по конец ноября 2019 года являлся членом незаконной частной военной компании и по своей инициативе принимал участие в ее деятельности. Однако позже он вышел из состава ЧВК и сообщил о существовании компании органам госвласти, написав заявление об этом в январе 2021.
Боровик рассказал об обстоятельствах создания и функционирования незаконных вооруженных формирований Донкорп Украина и Donbass Battalion corporation, а также о лицах, которые были в этом задействованы – в том числе, "из состава активных участников указанного формирования".
Суд признал, что своими действиями Боровик помог прекратить незаконную деятельность и установить "круг лиц, причастных к этой деятельности", и поэтому освободил его от уголовной ответственности.
Фамилия Боровика мелькала также в расследовании одного из украинских изданий. По словам журналистов, следствием было установлено, что в состав "ЧВК Семенченко" входило 150 человек, в том числе и Боровик, который лично давал показания против экс-нардепа Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко.
Напомним, 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила и прекратила существование, так называемой частной военной компании, а возможными организаторами называет Семена Семенченко и Евгения Шевченко. В ведомстве сообщают, что во время обысков силовики изъяли, в частности, гранатометы, винтовки, патроны и выстрелы.
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