Информации о пострадавших в Бейруте украинцах нет

Тревожные новости продолжают поступать из столицы Ливана. Число жертв прогремевшего вчера в порту Бейрута взрыва постоянно уточняется. По данным МИД Украины, на сегодня данных о пострадавших украинских гражданах нет. В Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба выразил свое соболезнование родственникам погибших в результате трагического происшествия.

Также министр пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате инцидента в порту столицы Ливана.

"Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления", - отметил Кулеба.

По последним данным Минздрава Ливана, жертвами взрыва стали 70 человек, еще более трех тысяч получили ранения разной тяжести.

Ряд стран предложил помощь Ливану

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.