Инаугурация Лукашенко вызвала новую волну протестов: задержано более 250 человек

Белоруский правозащитный центр Весна сообщает, что на акциях протеста в день инаугурации Александра Лукашенко задержано 259 человек, около 20 из них позже отпустили.
Большинство задержаний пришлось на Минск. Также силовики задерживали людей и в других городах Беларуси, в том числе Гродно, Гомеле, Борисове и Могилеве.
Ряд СМИ сообщили о применении силовиками перцового газа и выстрелах в воздух для разгона демонстрантов в Минске.
В белорусской оппозиции сравнили тайную «инаугурацию» Лукашенко со сходкой криминалитета для «коронации» вора в законе и объявили бессрочную акцию неповиновения. Белорусов призвали выйти на акции протеста вечером 23 сентября. Протестующих жестко задерживали и разгоняли, используя водометы и слезоточивый газ.
Большинство задержаний пришлось на Минск. Также силовики задерживали людей и в других городах Беларуси, в том числе Гродно, Гомеле, Борисове и Могилеве.
Ряд СМИ сообщили о применении силовиками перцового газа и выстрелах в воздух для разгона демонстрантов в Минске.
В белорусской оппозиции сравнили тайную «инаугурацию» Лукашенко со сходкой криминалитета для «коронации» вора в законе и объявили бессрочную акцию неповиновения. Белорусов призвали выйти на акции протеста вечером 23 сентября. Протестующих жестко задерживали и разгоняли, используя водометы и слезоточивый газ.
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