Илон Маск стал одним из самых богатых людей мира

11:44 16 Июль Киев, Украина

Глава двух самых известных компаний мира, Илон Маск, занял место в первой десятке издания Форбс. В рейтинге самых богатых людей мира он занял восьмое место. Эксперты считают, что это произошло благодаря резкому увеличению стоимости акций, принадлежащих ему компаний.

Американский предприниматель, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в десятку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Соответствующая информация приводится в среду на сайте журнала.

По его данным, к настоящему моменту состояние Маска оценивается в $70,8 млрд. Forbes указывает, что по большей части увеличение состояния Маска связано с резким ростом стоимости акций Tesla. По данным, опубликованным на сайте электронной биржи NASDAQ, еще в середине марта цена акций компании составляла не более $400 за штуку, а на момент закрытия торгов в среду она уже превышала $1541.

В настоящий момент Forbes ставит Маска на восьмую строчку в списке самых богатых людей планеты. Девятую строчку с состоянием $68,5 млрд занимает владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани, а замыкает десятку один из основателей компании Google Ларри Пейдж ($67,7 млрд).

Вместе с тем основатель Tesla и SpaceX по-прежнему уступает бывшему руководителю Microsoft Стиву Балмеру ($71,2 млрд), главе инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррену Баффету ($72 млрд), одному из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисону ($72,9 млрд), главе компании Facebook Марку Цукербергу ($88,4 млрд). Первые три строчки занимают один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($112,4 млрд), генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($113,4 млрд) и глава корпорации Amazon Джефф Безос, который уже третий год подряд остается богатейшим человеком планеты с состоянием $178,6 млрд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.