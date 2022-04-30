Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ

18:59 27 июля Киев, Украина

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, должность главнокомандующего ВСУ займет Валерий Залужный, инициатором таких кадровых перестановок стал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил на брифинге спикер президента Сергей Никифоров.



Так, вместо Руслана Хомчака на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования Север Валерий Залужный.



Хомчак займет пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответственно с этой должности уходит действующий первый замсекретаря СНБО Михаил Коваль.

"Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот, конфликты. Президент благодарен Руслану Хомчаку за службу", – отметил Никифоров.

Никифоров напомнил, что 21 июля правительство уволило трех заместителей министра обороны: Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона.

"Они отвечали за обеспечение. Причем за обеспечение как бытовое, обеспечение вооружением, так и обеспечение информационное", – сказал спикер президента.

По его словам, кандидатуры на их места находятся на последней стадии согласования и к концу недели скорее всего будут представлены.