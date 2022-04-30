Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВСУ

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, должность главнокомандующего ВСУ займет Валерий Залужный, инициатором таких кадровых перестановок стал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщил на брифинге спикер президента Сергей Никифоров.
Так, вместо Руслана Хомчака на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования Север Валерий Залужный.
Хомчак займет пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответственно с этой должности уходит действующий первый замсекретаря СНБО Михаил Коваль.
Так, вместо Руслана Хомчака на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования Север Валерий Залужный.
Хомчак займет пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответственно с этой должности уходит действующий первый замсекретаря СНБО Михаил Коваль.
Никифоров напомнил, что 21 июля правительство уволило трех заместителей министра обороны: Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона.
По его словам, кандидатуры на их места находятся на последней стадии согласования и к концу недели скорее всего будут представлены.
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