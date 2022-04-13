Харьковские соглашения: пятерых нардепов допросят в СБУ

СБУ вызвала на допрос, по делу "Харьковских соглашений", пятерых действующих нардепов, среди которых лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 14 июля.
Указано, что Бойко вызван в качестве свидетеля по делу о госизмене (ч.1 ст.111 УК Украины). Его допрос состоится 21 июля в 11:00.
Кроме того, следователи СБУ вызвали на допрос:
- Виталия Борта – нардеп от ОПЗЖ,
- Сергея Ларина – нардеп от ОПЗЖ,
- Игоря Палицу – нардеп от За майбутнє
- Дмитрия Шпенова.
Напомним, на одном из заседаний СНБО рассматривали Стратегию деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма и в этом контексте СБУ поручили изучить обстоятельства голосования 236 депутатами Верховной Рады 27 апреля 2010 Харьковских соглашений о возможной госизмене. Именно эти действия, считают в СНБО, создали почву для захвата полуострова.
Позже сообщалось, что СБУ открыла дело по статье госизмена за подготовку, подписание и ратификацию Харьковских соглашений.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о денонсации харьковских соглашений. Вместе с тем, в МИД говорят, что делать этого нельзя, поскольку действие договора фиксирует нарушение Россией своих обязательств из-за аннексии Крыма и это поможет Украине в судах.
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