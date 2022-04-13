Харьковские соглашения: пятерых нардепов допросят в СБУ

16:41 14 июля Киев, Украина

СБУ вызвала на допрос, по делу "Харьковских соглашений", пятерых действующих нардепов, среди которых лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко

Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 14 июля.



Указано, что Бойко вызван в качестве свидетеля по делу о госизмене (ч.1 ст.111 УК Украины). Его допрос состоится 21 июля в 11:00.



Кроме того, следователи СБУ вызвали на допрос:

Виталия Борта – нардеп от ОПЗЖ,

Сергея Ларина – нардеп от ОПЗЖ,

Игоря Палицу – нардеп от За майбутнє

Дмитрия Шпенова.

"Указанные граждане были вызваны на допрос по так называемому делу Харьковских соглашений. Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ", – сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Напомним, на одном из заседаний СНБО рассматривали Стратегию деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма и в этом контексте СБУ поручили изучить обстоятельства голосования 236 депутатами Верховной Рады 27 апреля 2010 Харьковских соглашений о возможной госизмене. Именно эти действия, считают в СНБО, создали почву для захвата полуострова.



Позже сообщалось, что СБУ открыла дело по статье госизмена за подготовку, подписание и ратификацию Харьковских соглашений.



В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о денонсации харьковских соглашений. Вместе с тем, в МИД говорят, что делать этого нельзя, поскольку действие договора фиксирует нарушение Россией своих обязательств из-за аннексии Крыма и это поможет Украине в судах.