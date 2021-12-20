Харьков: Обыск в доме семьи Кацуб

09:59 24 Июль Киев, Украина

В Харькове, в доме Кацубы, прошли оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела по факту нарушения закона, в процессе осуществления торговли газом.

Согласно инсайдерской информации, харьковская полиция обыскала дом семьи Кацуб, на предмет получения доказательств по уголовному делу, возбужденному в отношении депутата горсовета Кацубы, еще во время каденции Януковича.

По информации собеседников, обыск в рамках открытого еще при Януковиче уголовного производства проводило Главное следственное управление. Интересуют силовиков нарушения закона, допущенные при торговле газом.

Депутата горсовета Кацубу объявили в розыск

Напомним! Несколькими днями ранее активисты «Нацкорпуса» разрисовали дом семейства Кацуб, чем нанесли материальный ущерб, а также осуществили нападение с применением спецсредств и травматического оружия, применили насилие в отношении находящихся там сторонников партии Шария. Об этом на своей странице сообщил руководитель центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин. В результате стычки на месте нападения из травматического оружия были ранены два сторонника "Партии Шария".