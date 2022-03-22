Хакеры взломали сайт американского президента: «мир устал от лжи Трампа»

06:22 28 октября Киев, Украина

27 октября, в результате кибератаки, был взломан сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь избирательной кампании Тим Мертау утверждает, что конфиденциальной информации на сайте не было, взломщики твердят обратное.
 
«Мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Взломщики не получили доступа к конфиденциальным данным, так как они не хранятся на сайте. В данный момент работа сайта восстановлена», — говорят в избирательном штабе Дональда Трампа.
Как сообщает телеканал CNN, на сайте было размещено сообщение, что «мир устал от лжи Трампа». Также неизвестные публиковали свои кошельки для криптовалют. Хакеры заявили, что готовы за деньги предоставить компрометирующие материалы с сайта.
 
 
 