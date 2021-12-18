Грузовик раздавил шестилетнюю девочку

В городе Арцизе Одесской области произошла трагедия. Шестилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под колеса грузовика. Об этом сообщает полиция Одесской области.
Девочка находилась на работе у отца. Затем она внезапно выбежала с офисного помещения и угодила прямо под колеса грузовика, который в это время заезжал во двор частного промышленного предприятия.
Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и ребенок погиб мгновенно.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела Нацполиции. К месту трагедии направлена группа по расследованию ДТП.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспортного средства) УК Украины.
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