Граждане 55 стран лишились права собственности на свои земельные участки в аннексированном Крыму

Национализация Россией государственного имущества Украины на территории аннексированного Крыма, нарушает права собственности граждан 55 стран.
Об этом на презентации тематического обзора «Крым без правил: оккупированная собственность» сообщил адвокат Украинского Хельсинского союза прав человека Максим Тимочко.
Как уточнил юрист, из этих 12 тысяч граждан 11 572 человека, то есть 84% - это граждане Украины, которых Россия считает иностранцами.
Что касается г. Севастополя, то из 2 тысяч граждан, которые в соответствии с указом Путина лишаются земли, 1 800 - это также граждане Украины, которые имеют документы на земельные участки в этом регионе.
Среди иностранцев, владеющих землей в Крыму и пострадавших от указа Путина - граждане Германии, Эстонии, Литвы, Латвии, Армении. Всего под действие этого незаконного указа подпадают граждане 55 стран, добавил адвокат.
Как сообщалось, президент РФ подписал указ от 20 марта 2020 года о внесении изменений в перечень пограничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства не могут владеть на праве собственности земельными участками. Данный указ дополнил указ Путина от 9 января 2011 года.
Указом №201 большая часть территории оккупированного Крыма и Севастополя отнесена к пограничным, в результате чего не гражданам РФ устанавливается запрет на владение земельными участками на таких территориях. Под действие данного указа не подпадают только три района Крыма - Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, а также два района города Севастополя. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, большинство владельцев – граждане Украины.
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