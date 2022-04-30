Граждане 55 стран лишились права собственности на свои земельные участки в аннексированном Крыму

19:49 27 июля Киев, Украина

Национализация Россией государственного имущества Украины на территории аннексированного Крыма , нарушает права собственности граждан 55 стран.

Об этом на презентации тематического обзора «Крым без правил: оккупированная собственность» сообщил адвокат Украинского Хельсинского союза прав человека Максим Тимочко.

«Жертвами указа лидера Кремля, согласно которому иностранцы лишаются права собственности на земельные участки в Крыму, стали граждане 55 стран мира. Конечно, наибольшее количество жертв среди граждан Украины. Например, на территории Крымского полуострова, по данным оккупационных властей, около 12 тысяч граждан подпадают под действие этого указа», - сообщил Тимочко.

Как уточнил юрист, из этих 12 тысяч граждан 11 572 человека, то есть 84% - это граждане Украины, которых Россия считает иностранцами.



Что касается г. Севастополя, то из 2 тысяч граждан, которые в соответствии с указом



Среди иностранцев, владеющих землей в Крыму и пострадавших от указа Путина - граждане Германии, Эстонии, Литвы, Латвии, Армении. Всего под действие этого незаконного указа подпадают граждане 55 стран, добавил адвокат. Что касается г. Севастополя, то из 2 тысяч граждан, которые в соответствии с указом Путина лишаются земли, 1 800 - это также граждане Украины, которые имеют документы на земельные участки в этом регионе.Среди иностранцев, владеющих землей в Крыму и пострадавших от указа Путина - граждане Германии, Эстонии, Литвы, Латвии, Армении. Всего под действие этого незаконного указа подпадают граждане 55 стран, добавил адвокат.

«Это говорит о том, что данная ситуация является одним из немногих ярких примеров интернационализации проблемы нарушений прав граждан на оккупированных территориях, тогда как в медиаполе есть мнение, что нарушаются только права граждан Украины. Но этот отчет показывает, что это не так, что граждане других стран, а их сотни, также становятся жертвами незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией», - резюмировал эксперт.

Как сообщалось, президент РФ подписал указ от 20 марта 2020 года о внесении изменений в перечень пограничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства не могут владеть на праве собственности земельными участками. Данный указ дополнил указ Путина от 9 января 2011 года.



Указом №201 большая часть территории оккупированного Крыма и Севастополя отнесена к пограничным, в результате чего не гражданам РФ устанавливается запрет на владение земельными участками на таких территориях. Под действие данного указа не подпадают только три района Крыма - Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, а также два района города Севастополя. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, большинство владельцев – граждане Украины.