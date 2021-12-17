Государство и бизнес должны работать в команде - Зеленский

07:21 19 Март Киев, Украина

Важным приоритетом для правительства и государства было и остается развитие малого и среднего бизнеса. Для улучшения бизнес-климата в Украине был предпринят ряд шагов.



Об этом заявил Президент Владимир Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».

«Развитие малого и среднего бизнеса – важный приоритет и моей программы, когда я шел в Президенты Украины, и сегодня это приоритет для нашего правительства и нашего государства. Малый и средний бизнес – это основа экономики, что создает 60% ВВП, семь миллионов рабочих мест и почти 40% налоговых поступлений», – отметил Владимир Зеленский.

В частности, было отменено свыше 160 указов, тормозящих развитие бизнеса многочисленными ограничениями. Введен мораторий на проверки бизнеса. Приняты законы о концессии, рынке земли, государственной поддержке инвесторов, Бюро экономической безопасности, которых годами ждали предприниматели и инвесторы.

Он также акцентировал внимание на запуске программы «Доступные кредиты 5-7-9%», по которой малый и средний бизнес сегодня получил более 10 млрд грн. Кроме того, был запущен портал государственных услуг «Дія».

Для эффективного взаимодействия бизнеса с государством создан Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, который должен разработать решения, призванные устранить препятствия и улучшить условия для ведения бизнеса в Украине.