Государство и бизнес должны работать в команде - Зеленский

07:21 19 Март Киев, Украина

Важным приоритетом для правительства и государства было и остается развитие малого и среднего бизнеса. Для улучшения бизнес-климата в Украине был предпринят ряд шагов.  

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».
«Развитие малого и среднего бизнеса – важный приоритет и моей программы, когда я шел в Президенты Украины, и сегодня это приоритет для нашего правительства и нашего государства. Малый и средний бизнес – это основа экономики, что создает 60% ВВП, семь миллионов рабочих мест и почти 40% налоговых поступлений», – отметил Владимир Зеленский.
В частности, было отменено свыше 160 указов, тормозящих развитие бизнеса многочисленными ограничениями. Введен мораторий на проверки бизнеса. Приняты законы о концессии, рынке земли, государственной поддержке инвесторов, Бюро экономической безопасности, которых годами ждали предприниматели и инвесторы. 
 
Он также акцентировал внимание на запуске программы «Доступные кредиты 5-7-9%», по которой малый и средний бизнес сегодня получил более 10 млрд грн. Кроме того, был запущен портал государственных услуг «Дія».
Зеленский на форуме «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство»
Для эффективного взаимодействия бизнеса с государством создан Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, который должен разработать решения, призванные устранить препятствия и улучшить условия для ведения бизнеса в Украине.
«Долгие годы существовали условия, которые способствовали работе «в тени» и зарплатам в конвертах. Мы это понимаем, потому что было недоверие к государству. Понимаю, что оно пока еще существует. Поэтому люди уклонялись от уплаты налогов. Но времена меняются. Мы стремимся к справедливым, прозрачным и единым для всех правилам игры. Но эта «игра» возможна только при участии двух игроков: и государства, и бизнеса. Мы нуждаемся и в ваших, уважаемые бизнесмены, шагах навстречу, в готовности работать честно, открыто и очень ответственно. Давайте вместе докажем, что в Украине это действительно возможно», – обратился Глава государства к предпринимателям. 