Госспецсвязь: количество кибератак и аномалий в Украине выросло в два-три раза, большинство из РФ

Для того чтобы защитится от кибератак РФ , Украине необходимо вкладывать большие деньги в построение систем защиты и подготовку высококлассных специалистов.
Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подполковник Юрий Щиголь.
Комментируя данные Госспецсвязи о том, что только за одну неделю с 6-го по 11 мая было зафиксировано 45 тыс. разных видов атак, Щиголь отметил, что количество атак и аномалий возрастает еженедельно: "Прирост составляет около 10% ежемесячно. Это не только у нас. Такая ситуация наблюдается по всему миру. Надо понимать, что речь идет о простейшем способе заработка для людей с определенной подготовкой".
Также он добавил, что в случае с Украиной не последнюю роль играет тот фактор, что Украина пребывает в состоянии войны.
По его словам, более 90% всех происходящих в Украине атак, которые приходят из-за границы, связаны с РФ и хакерскими группами, которые финансируются российскими властями.
Также он добавил, что кроме россиян, на Украину нападают хакерские группировки со всего мира, цель которых – деньги: "Блокирование компьютеров, чтобы потом их разблокировать за биткоины – типичный способ заработка хакеров. Вспомните вирус Petya. За пять дней та атака причинила ущерб около $10 млрд не только Украине, но и другим странам мира. Поэтому говорить о важности киберзащиты стоит именно в разрезе вреда, который причиняют киберпреступники".
В то же время он добавил, что однозначно нужно разбираться, кто именно осуществил атаку на конкретный объект, поскольку каждая атака имеет свой уникальный почерк и признаки: "Реагирование на нее не может быть протокольным. Это всегда уникальная работа. Методы атак и их разработки меняются ежедневно. Каждый день в мире создается около 3 тыс. вирусов. Каждый из них – отдельный уникальный код, и на него нужно реагировать.
Например, россияне используют определенные разработки, у китайских хакеров – свои методы. Только понимая, с чем ты имеешь дело, можно эффективно этому противодействовать. Наш тренинговый центр при Киберцентре, к слову, учит не тому, как именно реагировать на конкретную угрозу, а позволяет довести до автоматизма реакцию на угрозу как таковую и навыки работы в команде. Надо понимать, что один системный администратор не в состоянии отбить атаку – должна быть слаженная работа команды", - резюмировал глава Госспецсвязи.
Например, россияне используют определенные разработки, у китайских хакеров – свои методы. Только понимая, с чем ты имеешь дело, можно эффективно этому противодействовать. Наш тренинговый центр при Киберцентре, к слову, учит не тому, как именно реагировать на конкретную угрозу, а позволяет довести до автоматизма реакцию на угрозу как таковую и навыки работы в команде. Надо понимать, что один системный администратор не в состоянии отбить атаку – должна быть слаженная работа команды", - резюмировал глава Госспецсвязи.
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