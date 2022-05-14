Госдеп США назначил спецпосланника по Северному потоку-2

07:31 11 августа Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки определились с кандидатурой на должность спецпосланника США по реализации соглашения по газопроводу Северный поток-2 с ФРГ, им стал Амос Хохштейн.

Кроме того, Хохштейн назначен старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности.

Об этом Блинкен сообщил в Twitter во вторник, 10 августа.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и реализации интегрированной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности", – подчеркнул госсекретарь США.

Накануне СМИ сообщили о назначении Амоса Хохштейна на эту должность. При этом известно, что ранее он выступал категорически против реализации Северного потока-2.



Амос Хохштейн является близким советником президента США Джо Байдена. С 2014 по 2017 год Хохштейн был специальным посланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам. Он курировал внешнюю политику США в области энергетики и консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам.



Кроме того, Хохштейн в 2017-2020 годах был членом наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.