Госдеп США назначил спецпосланника по Северному потоку-2

Соединенные Штаты Америки определились с кандидатурой на должность спецпосланника США по реализации соглашения по газопроводу Северный поток-2 с ФРГ, им стал Амос Хохштейн.
Кроме того, Хохштейн назначен старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности.
Об этом Блинкен сообщил в Twitter во вторник, 10 августа.
Накануне СМИ сообщили о назначении Амоса Хохштейна на эту должность. При этом известно, что ранее он выступал категорически против реализации Северного потока-2.
Амос Хохштейн является близким советником президента США Джо Байдена. С 2014 по 2017 год Хохштейн был специальным посланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам. Он курировал внешнюю политику США в области энергетики и консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам.
Кроме того, Хохштейн в 2017-2020 годах был членом наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.
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