Госбюро расследований завершило следствие по делу Тупицкого

Под процессуальным руководством офиса Генпрокурора следователи Госбюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование дела в отношении экс-председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта, сообщает Офис генпрокурора, 18 мая.
Отмечается, что расследование велось по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).
Также по данным следствия, в течение 2018-2019 годов подозреваемый неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжелому преступлению.
В прокуратуре сообщили, что собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.
В сообщении не называется фамилия подозреваемого, однако еще в декабре прошлого года сообщалось, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в уголовном производстве о завладении активами ОАО Зуевский энергомеханический завод.
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