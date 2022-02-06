Госбюро расследований завершило следствие по делу Тупицкого

14:25 18 Май Киев, Украина

Под процессуальным руководством офиса Генпрокурора следователи Госбюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование дела в отношении экс-председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта, сообщает Офис генпрокурора, 18 мая.



Отмечается, что расследование велось по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).

"По данным следствия, в октябре 2018 подозреваемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который разыскивается правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО Зуевский энергомеханический завод", - говорится в сообщении.

Также по данным следствия, в течение 2018-2019 годов подозреваемый неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжелому преступлению.



В прокуратуре сообщили, что собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.



В сообщении не называется фамилия подозреваемого, однако еще в декабре прошлого года сообщалось, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в уголовном производстве о завладении активами ОАО Зуевский энергомеханический завод.