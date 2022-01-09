Годовщина аварии на ЧАЭС: соцпомощь чернобыльцам

12:09 26 Апрель Киев, Украина

На начало текущего года в Украине насчитывалось 1 718113 человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в сообщении Национальной социальной сервисной службы.



Отмечается, что среди этого количества 181149 - участники ликвидации последствий аварии, 1534819 - пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, из них 322 876 детей.



На социальную защиту населения в 2021 году предусмотрено 2, 57 млрд грн.



В частности, на санаторно-курортное лечение направляют 261900000 грн, на бесплатное питание детей - 587 100 000 грн, проведение доплат и отпусков гражданам, работающим в зоне отчуждения, - 750 900 000 грн, на выплату денежной компенсации за льготное обеспечение продуктами питания, других видов компенсации - 1 011 030 000 грн.



Напомним, 19 апреля Кабмин установил размеры денежной помощи для обеспечения санаторно-курортным лечением граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, путем выплаты компенсации стоимости путевок санаторно-курортным учреждениям и заведениям оздоровления и отдыха в 2021 году.



Лицам, отнесенным к первой категории, сумма помощи составляет 8262 грн; лицам, отнесенным к первой категории, с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) - 25130 грн; детям, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой, и одному из родителей или лицу, которое их заменяет, - 16 417 гривен.