Главы МИД Украины и Польши сделали совместное заявление по Северному потоку - 2

Отказ США и ФРГ продолжить попытки остановить газопровод "Северный поток-2" усугубляет кризис и создает дополнительные угрозы.
Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, опубликованном на сайте МИД Украины.
По мнению дипломатов, отказ от попыток остановить строительство трубопровода «увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС».
В МИД стран отмечают, что дальше работать вместе со своими союзниками и партнерами, чтобы остановить запуск «Северного потока-2» и призвали Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к безопасности кризиса в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которой является Россия.
Также Кулеба в Twitter сообщил, что в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по «Северному потоку-2». МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.
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