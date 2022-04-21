Главы МИД Украины и Польши сделали совместное заявление по Северному потоку - 2

09:43 22 июля Киев, Украина

Отказ США и ФРГ продолжить попытки остановить газопровод "Северный поток-2" усугубляет кризис и создает дополнительные угрозы.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, опубликованном на сайте МИД Украины.

По мнению дипломатов, отказ от попыток остановить строительство трубопровода «увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС».

"Всякая достойная доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она должна также быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, наиболее сильно ощущают на себе негативные последствия Северного потока-2. К сожалению, актуальные предложения по заполнению образующегося дефицита безопасности, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает Северный поток-2 ", - говорится в сообщении.

В МИД стран отмечают, что дальше работать вместе со своими союзниками и партнерами, чтобы остановить запуск «Северного потока-2» и призвали Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к безопасности кризиса в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которой является Россия.



Также Кулеба в Twitter сообщил, что в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по «Северному потоку-2». МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.