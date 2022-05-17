Главу зерновой корпорации задержали в аэропорту при попытке бегства из страны

12:13 13 августа Киев, Украина

Задержание есть, народ ждет посадок. Похоже, посадка в самолет для руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины уже не состоится. Чиновник был задержан правоохранителями в аэропорту Жуляны при попытке покинуть страну, чтобы избежать ответственности. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что вместе с ним задержали и его сообщника.

Напомним, полиция разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Сумма ущерба составляет более 57 миллионов долларов США.

Руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ сообщено о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.