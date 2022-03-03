Главные тезисы законопроекта президента о деолигархизации

14:37 03 Июнь Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о деолигархизации, который предлагает, основываясь на ряде критериев, установить признаки, по которым лицо можно считать олигархом, а также ввести реестр таких лиц и ограничить их влияние на политику и экономику страны.

Об этом говорится в законопроекте №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", текст которого появился на сайте парламента.

Главные тезисы нового законопроекта.



Кто такие олигархи



Согласно закону, олигарх должен отвечать по меньшей мере трем из четырех признаков:



1. Участие в политической жизни;



2. Значительное влияние на средства массовой информации;



3. Является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день введения в действие закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке;



4. Подтвержденная стоимость активов в размере 2,27 млрд гривен.



Расчет стоимости активов, указанных в 4 пункте, осуществляется совокупно по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, где оно выступает бенефициаром. При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в СМИ.



Лицо считается соответствующим признаку участия в политической жизни, если оно: является президентом, председателем Верховной Рады, первым заместителем и заместителем председателя ВР, нардепом, премьером, первым вице-премьером, министром, его первым заместителем и заместителем, руководителем другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, председателем СБУ, генпрокурором, главой Нацбанка и т.д. и/или является связанным лицом с вышеперечисленными.



Также этому признаку соответствует лицо, занимающее должность в руководящих органах политической партии и/или финансировавшее деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов/демонстраций с политическими требованиями.





Лицо считается соответствующим признаку значительного влияния на СМИ, если оно: является бенефициаром или контроллером средства/средств массовой информации, или было бенефициаром/контроллером СМИ на дату вступления в силу этого закона, однако потеряло такой статус до дня введения закона в действие, вследствие чего бенефициаром или контроллером такого СМИ стало связанное лицо или лицо, не обладающее безупречной деловой репутацией.

Кто определяет



Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.



Решение о признании лица олигархом вступает в силу со дня официального опубликования указа президента о введении его в действие и является обязательным к исполнению.





Решение СНБО о признании лица олигархом, является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов. Реестр будет функционировать круглосуточно на официальном веб-сайте СНБО. Информацию из него можно будет просматривать, копировать и распечатывать.

Что нельзя будет делать



Лицам, которые включены в Реестр олигархов, запрещается осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;



быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.



Лица, включенные в реестр, будут обязаны подавать декларацию о доходах.



Также закон вводит понятие "декларации о контактах", которую будут обязаны подавать все публичные госслужащие, если они контактировали (встреча и разговор, в том числе онлайн) с олигархом или его представителем.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.



Кого коснется?



Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявлял, что олигархами могут признать 13 человек, но не назвал их имен.



Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщал, что, по его информации, олигархами могут признать Рината Ахметова, Петра Порошенко, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Сергея Левочкина, Виктора Медведчука, Вадима Новинского, Юрия Косюка, Олега Бахматюка, Константина Жеваго, Олександра и Галину Герег.