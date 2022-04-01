Главные пункты Плана действий ТКГ по Донбассу и их реальность

Много споров и противоречивых мнений вызывают решения Трехсторонней контактной группы по урегулированию обстановки на Донбассе. Члены украинской делегации в ТКГ имеют обоснованную уверенность в реальности осуществления Плана действий группы. На странице ТКГ в Facebook были названы четыре ошибочных суждения относительно этих пунктов и опубликовано их опровержение.
Так, в сообщении перечислены четыре главные пункты Плана, четыре предубеждения против них и опровержения.
В ответ на это в ТКГ привели пример Израиля, который вывел свои войска из "зоны безопасности" в Ливане, одновременно с союзной ему "Армией Южного Ливана" (в целом около 7,5 тысячи человек) в течение суток, после 18 лет пребывания в стране.
В опровержение в ТКГ отметили, что, вероятно, Песков не понимает содержания документа, утвержденного президентом России.
В ответ на это подчеркнули, что План предусматривает восстановление контроля над всей границей с помощью ОБСЕ последовательно.
В опровержение в делегации напомнили, что в 2014 году выборы президента Украины подготовили за три месяца - в срок на полтора месяца короче упомянутого в Плане.
Наконец, в ТКГ сообщили, что до 10 ноября (дата следующего заседания ТКГ) в ОБСЕ должны ознакомиться с Планом действий, и добавили, что нормандскую встречу на высшем уровне необходимо провести до конца этого года.
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что План действий по урегулированию на Донбассе должен быть выполнимым.
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