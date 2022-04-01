Главные пункты Плана действий ТКГ по Донбассу и их реальность

08:07 07 ноября Киев, Украина

Много споров и противоречивых мнений вызывают решения Трехсторонней контактной группы по урегулированию обстановки на Донбассе. Члены украинской делегации в ТКГ имеют обоснованную уверенность в реальности осуществления Плана действий группы. На странице ТКГ в Facebook были названы четыре ошибочных суждения относительно этих пунктов и опубликовано их опровержение.

Так, в сообщении перечислены четыре главные пункты Плана, четыре предубеждения против них и опровержения.

"1. Пункт Плана действий: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года. Предубеждение: невозможно так быстро вывести войска, наемников, технику", - указано в сообщении.

В ответ на это в ТКГ привели пример Израиля, который вывел свои войска из "зоны безопасности" в Ливане, одновременно с союзной ему "Армией Южного Ливана" (в целом около 7,5 тысячи человек) в течение суток, после 18 лет пребывания в стране.

"2. Пункт Плана действий: отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, по упрощенной процедуре предоставления жителям этих территорий российского гражданства. Предубеждение: предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре является исключительной привилегией президента РФ, такого пункта нет в Минских договоренностях", - заявили в делегации и добавили, что это ошибочная точка зрения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В опровержение в ТКГ отметили, что, вероятно, Песков не понимает содержания документа, утвержденного президентом России.

"3. Пункт Плана действий: восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ. Предубеждение: в Минских договоренностях <...> отмечается, что восстановление полного (!) контроля над государственной границей со стороны правительства Украины ... должно начаться в первый день после проведения местных выборов", - продолжили в делегации.

В ответ на это подчеркнули, что План предусматривает восстановление контроля над всей границей с помощью ОБСЕ последовательно.

"4. Пункт Плана действий: подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ). Предубеждение: невозможно в такой срок подготовить и провести местные выборы должным образом", - отметили в ТКГ.

В опровержение в делегации напомнили, что в 2014 году выборы президента Украины подготовили за три месяца - в срок на полтора месяца короче упомянутого в Плане.

Наконец, в ТКГ сообщили, что до 10 ноября (дата следующего заседания ТКГ) в ОБСЕ должны ознакомиться с Планом действий, и добавили, что нормандскую встречу на высшем уровне необходимо провести до конца этого года.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что План действий по урегулированию на Донбассе должен быть выполнимым.