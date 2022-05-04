Главарь так называемой "ДНР" Безлер предстанет перед судом

07:31 03 августа Киев, Украина

Российский боевик, главарь одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" Игорь Безлер, по кличке "Бес" предстанет перед судом

Сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении гражданина России Игоря Безлера, сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 2 августа.

"В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством. По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в городе Горловка, Донецкой области, злоумышленник возглавил группировку боевиков", – говорится в сообщении.

Указано, что вместе со своими сообщниками Безлер организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.

"Кроме того, в июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину", – добавили в СБУ.

Действия Безлера квалифицированы по статьям: организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения и управления его совершением, совершенное по предварительному сговору, жестокое обращение с лицом из числа гражданского населения, сопряженное с умышленным убийством, организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения, соединенного с умышленным убийством, и управление его совершением, совершенное по предварительному сговору (ч.3 ст.27, ч.1 ст.438, ч.2 ст.438 УК Украины).

"Согласно Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977, эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права", – отметили в спецслужбе.

За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.



Напомним, в России суд постановил возместить "моральный ущерб" Безлеру за сбитый MH-17. Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге обязал фонд Bellingcat и одноименную компанию выплатить бывшему командиру "ДНР" компенсацию в размере 340 тысяч рублей.