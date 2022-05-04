Главарь так называемой "ДНР" Безлер предстанет перед судом

Российский боевик, главарь одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" Игорь Безлер, по кличке "Бес" предстанет перед судом.
Сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении гражданина России Игоря Безлера, сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 2 августа.
Указано, что вместе со своими сообщниками Безлер организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.
Действия Безлера квалифицированы по статьям: организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения и управления его совершением, совершенное по предварительному сговору, жестокое обращение с лицом из числа гражданского населения, сопряженное с умышленным убийством, организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения, соединенного с умышленным убийством, и управление его совершением, совершенное по предварительному сговору (ч.3 ст.27, ч.1 ст.438, ч.2 ст.438 УК Украины).
За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, в России суд постановил возместить "моральный ущерб" Безлеру за сбитый MH-17. Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге обязал фонд Bellingcat и одноименную компанию выплатить бывшему командиру "ДНР" компенсацию в размере 340 тысяч рублей.
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