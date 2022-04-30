Глава Укроборонпрома: собственное производство боеприпасов в Украине вымирает
15:40 01 декабря Киев, Украина
Украина - страна с высоким производственным, и научно-техническим потенциалом, поэтому остро нуждается в восполнении складских запасов военных боеприпасов.
"К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах", - отметил Фоменко.
По его словам, в рамках предприятий "Укроборонпрома" проектов по производству боеприпасов мелкого калибра нет.
"Кроме того, происходят учения и есть необходимость в пополнении складских запасов. Поэтому, все что могут производить в Украине, надо делать, ведь у нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал", - добавил Фоменко.
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