Глава Укроборонпрома: собственное производство боеприпасов в Украине вымирает

15:40 01 декабря Киев, Украина

Украина - страна с высоким производственным, и научно-техническим потенциалом, поэтому остро нуждается в восполнении складских запасов военных боеприпасов.

"К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах", - отметил Фоменко.

По его словам, в рамках предприятий "Укроборонпрома" проектов по производству боеприпасов мелкого калибра нет.