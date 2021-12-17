Глава Украины и генсек НАТО обсудили обострение ситуации на Донбассе

Реформами не остановить агрессию РФ, единственный путь к окончанию войны - вступление в НАТО, заявил Владимир Зеленский в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Он также проинформировал Йенса Столтенберга о продолжающемся стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.
Зеленский также поблагодарил Генерального секретаря за внимание Альянса к безопасности ситуации вокруг Украины и призвал страны - члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
Глава Украинского государства отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.
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