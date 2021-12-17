Глава Украины и генсек НАТО обсудили обострение ситуации на Донбассе

15:06 06 Апрель Киев, Украина

Реформами не остановить агрессию РФ, единственный путь к окончанию войны - вступление в НАТО, заявил Владимир Зеленский в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников", - заявил Зеленский.

Он также проинформировал Йенса Столтенберга о продолжающемся стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.



Зеленский также поблагодарил Генерального секретаря за внимание Альянса к безопасности ситуации вокруг Украины и призвал страны - члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству", - заявил Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.