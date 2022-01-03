Глава разведки Британии назвал Россию "объективно ослабевающей страной"

В своем интервью корреспондентам издания Sunday Times, опубликованном 25 апреля, глава британской разведки MI6 Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" страной.
Комментируя стягивание сил РФ к украинской границе, глава британской разведки отметил, что Лондон и Вашингтон предупредили российского лидера Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину.
Мур выразил уверенность в том, что Москва не сомневается в позициях обеих стран по этому вопросу, так как "каналы [общения] открыты".
Высказываясь об обвинениях Чехии в отношении российских спецслужб, которых там считают причастными к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году, Мур заявил о параллелях с Украиной.
Напомним, что в ответ на окружение Украины российскими войсками Британия направила в Черное море два военных корабля.
Ранее в Британии оценили шансы в битвах с Россией не в свою пользу.
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