Глава разведки Британии назвал Россию "объективно ослабевающей страной"

11:44 25 Апрель Киев, Украина

В своем интервью корреспондентам издания Sunday Times, опубликованном 25 апреля, глава британской разведки MI6 Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" страной.

"Россия - объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период", - отметил Мур.

Комментируя стягивание сил РФ к украинской границе, глава британской разведки отметил, что Лондон и Вашингтон предупредили российского лидера Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину.

Мур выразил уверенность в том, что Москва не сомневается в позициях обеих стран по этому вопросу, так как "каналы [общения] открыты".

Высказываясь об обвинениях Чехии в отношении российских спецслужб, которых там считают причастными к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году, Мур заявил о параллелях с Украиной.

"Когда вы видите такую модель безрассудного поведения, то, конечно, затем смотрите на то, что происходит вокруг Украины и конечно нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками - чтобы убедиться, что мы посылаем Путину "четкие сигналы", - отметил глава MI6.

Напомним, что в ответ на окружение Украины российскими войсками Британия направила в Черное море два военных корабля.

Ранее в Британии оценили шансы в битвах с Россией не в свою пользу.