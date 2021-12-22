Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк намерен доказать свою правоту

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк сделал официальное заявление, которое опубликовал в Facebook. В частности, он заявил, не получал официального подозрения, и проведенные в ОАСК обыски воспринимает как оказание давления на суд и на него лично.
Он также отметил, что, несмотря на давление, уходить в отставку не намерен.
Напомним, в четверг, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку. Также подозрение сообщили его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.
Ранее, 26 июля 2019 года уже проходили обыски в Окружном административном суде города Киева.
Тогда обыски были связаны "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".
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