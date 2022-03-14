Глава ОБСЕ Анн Линде приехала с рабочим визитом в Мариуполь

Ситуация вокруг агрессии России на Донбассе продолжает оставаться в поле зрения ОБСЕ. С целью более детального ознакомления с положением дел Мариуполь посетила председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. Ее визит имел рабочий характер. Об этом Линде сообщила в своем Twitter.
Руководство порта проинформировало высокую гостью о состоянии объекта, проблемах в работе, особенно после начала российской агрессии, об ограничении прохода Керченским проливом, написал в Facebook заместитель главы МИД Василий Боднар.
Линде также встретилась с заместителем министра обороны Украины и командиром тактической группы Мариуполь, которые рассказали ей о безопасности в Азовском море и мерах по укреплению береговой обороны.
Он также поблагодарил Линде и европейских партнеров за "искреннее стремление помочь Украине".
Анн Линде приехала в Украину уже во второй раз с начала года.
Тем временем в ОБСЕ заявили о снижении напряженности на Донбассе. Количество нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на востоке Украины за последние недели снизилось.
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