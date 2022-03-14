Глава ОБСЕ Анн Линде приехала с рабочим визитом в Мариуполь

Ситуация вокруг агрессии России на Донбассе продолжает оставаться в поле зрения ОБСЕ. С целью более детального ознакомления с положением дел Мариуполь посетила председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. Ее визит имел рабочий характер. Об этом Линде сообщила в своем Twitter.

"В порту Мариуполя на Азовском море оцениваем ситуацию с региональной безопасностью после недавней напряженности. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ", - подчеркнула глава ОБСЕ.

Руководство порта проинформировало высокую гостью о состоянии объекта, проблемах в работе, особенно после начала российской агрессии, об ограничении прохода Керченским проливом, написал в Facebook заместитель главы МИД Василий Боднар.

Линде также встретилась с заместителем министра обороны Украины и командиром тактической группы Мариуполь, которые рассказали ей о безопасности в Азовском море и мерах по укреплению береговой обороны.

"Тему свободы судоходства в Черном и Азовском морях обсудили сегодня в Мариупольском порту с действующим председателем Анн Линде… С апреля этого года Россия в нарушение международного права, блокирует Керченский пролив, наносит серьезный ущерб нашим портам на Азове и украинской экономике в целом. На этом акцентировали внимание в общении", - написал в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он также поблагодарил Линде и европейских партнеров за "искреннее стремление помочь Украине".

Анн Линде приехала в Украину уже во второй раз с начала года.

Тем временем в ОБСЕ заявили о снижении напряженности на Донбассе. Количество нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на востоке Украины за последние недели снизилось.